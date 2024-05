La solita musica della sinistra : prova tutte le possibili alleanze per sconfiggere il governo e critica con toni durissimi l'esecutivo Meloni . Goffredo Bettini , dirigente nazionale del Pd, si è espresso in particolare sulle prospettive del ...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Per la vicenda di Chico Forti , rientrato in Italia dopo 24 anni di reclusione negli States, “ho provato tanta soddisfazione. Perché? Perché io da diversi anni seguivo la vicenda e il suo caso, conosco la sua famiglia, ...

I consigli del Fmi al governo Meloni: alzare l’età pensionabile e eliminare il taglio del cuneo fiscale - I consigli del Fmi al governo meloni: alzare l’età pensionabile e eliminare il taglio del cuneo fiscale - Il Fondo monetario internazionale ha fatto un quadro della situazione italiana, dando delle indicazioni al governo meloni ...

Istat: Valente, giovani hanno speranze che governo non sostiene - Istat: Valente, giovani hanno speranze che governo non sostiene - "Nel suo Rapporto sui giovani, oggi l'Istat certifica che una ripresa demografica in Italia non sembra impossibile, visto che il 69,4% dei bambini e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dichiara di volere f ...

Boschi: "Servono misure che incidano su redditi medi" - Boschi: "Servono misure che incidano su redditi medi" - ROMA (ITALPRESS) - "Il ceto medio è sempre più povero, la prima misura è alleggerire la pressione fiscale" come aveva fatto il governo Renzi 10 ...