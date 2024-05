Fedez - staff | Condizioni di salute aggravat - è stato al pronto soccors -, lui | Problemino ma niente di grave

Le condizioni di salute di Fedez sono in peggioramento ed è questo il motivo per cui non prenderà parte alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda lunedì 20 maggio. Lo aveva anticipato la ...

Dopo le voci sull’assenza di Fedez nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, in onda stasera in tv, è accresciuta sempre di più l’ansia attorno alle sue reali condizioni di salute . La Rai ha giustificato la sua assenza parlando di problemi di ...

Fedez smentisce: “Sto bene, ho avuto qualche problema ma non sono in fin di vita" - fedez smentisce: “Sto bene, ho avuto qualche problema ma non sono in fin di vita" - Video suggerito A cura di Stefania Rocco 2 fedez smentisce le indiscrezioni pubblicate dall’Ansa, che citava fonti vicine al suo staff, a proposito… Leggi ...

Fedez sta male Parla lui: “ho avuto qualche problema ma…” - fedez sta male Parla lui: “ho avuto qualche problema ma…” - fedez rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute. Pubblica una storia su Instagram e tranquillizza i fan chiarendo la situazione.

Chiara Ferragni e Angelo Tropea inseparabili: «Tutti i fine settimana con me, lo amo» - Chiara Ferragni e Angelo Tropea inseparabili: «Tutti i fine settimana con me, lo amo» - Chiara Ferragni è tornata a casa, nel suo attico a CityLife a Milano, dopo aver trascorso alcuni giorni in compagnia di alcuni amici, tra cui Angelo Tropea. L'itinerario è ...