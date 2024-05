F1 - Max Verstappen sa vincere anche quando va in difficoltà

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) La Red Bull sicuramente resta la macchina più potente del circuito, ma ciò non vuol dire che sia perfetta. Ieri ha dovuto fare i conti con tutte queste imperfezioni proprio Maxche, nonostante tutto, é riuscito ugualmente ad imporsi a Imola davanti a Lando Norris e Charles Leclerc. Nonostante una partenza in pole position, il pilota é poi andato innel percorso con Norris che si é avvicinato notevolmente. Tuttavia, da campione quale é, ha saputo gestire da solo la gara ed é riuscito a a portarla a casa. Max: “Alla fine non avevo più grip” (Crediti foto: Oracle Red Bull Racing)Al termine della gara il pilota della Red Bull é intervenuto ai microfoni della stampa presente. Queste le sue parole riprese dal sito della Formula 1: “Penso che per tutta la gara ho dovuto spingere al massimo per cercare di ...