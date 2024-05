Caserta - strage di giovani sulle strade | addio al concorrente de Il collegio

(Di lunedì 20 maggio 2024)di. E’ successo nel territorio di, dove in due diversi incidenti ci sono state quattro vittime. Una è Dimitri Tammaro Iannone. Il 25enne, nato in Ucraina e residente a Villa Literno, dove è avvenuto l’incidente, è stato uno studente de “Il”, il programma di Rai 2. Intorno a mezzanotte era a bordo della 500 Abarth che in via Delle Dune, strada di collegamento con il comune napoletano di Giugliano, si è scontrata frontalmente con una 500 X. Sull’altra vettura c’erano un 49enne e una 54enne di Casapesenna. L’Abarth si è ribaltata. Con Dimitri sono morti sul colpo Filomena Del Piano, 20 anni, figlia di un noto commerciante di Aversa e Robert Badica, 23 anni, nato in Romania, residente a Villa Literno. La ventunenne alla guida ...

