Borsa | Milano debole nel ' dividend day' - scivola Bps

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ladiè l'unica a chiudere in calo fra le Borse europee nel 'day' che ha visto staccare le cedole di 68 società delle quali 21 big. Tra questi La Popolare di Sondrio èta del 6,09%, seguita da Bper, in calo del 2,14%, da Banco Bpm (-1,79%) e Intesa (-1,6%). Tra chi ha distribuito ilo ci sono anche Unipol (+1,46%) e Amplifon (+1,46%) che si sono mosse in controtendenza portandosi sul podio dietro a Prysmian (+1,77%). Tra le banche Unicredit (+0,11%) ha reagito senza scossoni al sequestro di beni per quasi 463 milioni in Russia nell'ambito di un contenzioso giudiziario che coinvolge anche altri istituti esteri.

Piazza Affari ha chiuso in calo , unica in Europa, per lo stacco dei dividendo di 68 società quotate delle quali 21 nell'indice principale, che raggruppa i 40 big. Il Ftse Mib ha perso l'1,62% a 34.825 punti

