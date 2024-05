Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024)DEL 19 MAGGIOORE 19.20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA SALARIA DOVE PERMANE L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA TRA PASSO CORESE E BORGO QUINZIO NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI SULLA VIA APPIA DOVE IL SINISTRO PRECEDENTEMENTE SEGNALATO È IN VIA DI RISOLUZIONE, PERMANOGNO CODE ALL’ALTTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO VERSO LA CAPITALE ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO, DOVE È RIMOSSO l’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E TOGLIATTI IN VERSO IL CENTRO RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, IL TRAFFICO È REGOLARE ADESSO PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI TRA LA ...