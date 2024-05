Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024)DEL 19 MAGGIOORE 18.20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLATERAMO, DOVE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANCORA UN INCIDENTE SULLA VIA SALARIA CON CODE TRA PASSO CORESE E BORGO QUINZIO NELLE DUE DIREZIONI ENNESIMO INCIDENTE SULLA PONTINA, CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSOE PROGENGUENTO PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFCO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE VERSO LA CAPITALE. SEMRPE SULLA PONTINA È RIMOSSO L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA TRA POMEZIA A CASTELNO RIMOSSO ANCHE ...