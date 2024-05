Udinese-Empoli 1-1 con un finale per cuori forti Salvezza ancora tutta da decidere

(Di domenica 19 maggio 2024) AGI - Al Bluenergy Stadium finisce 1-1 lo scontrotraed. Succede tutto nele con due rigori: quello toscano lo trasforma Niang al 90', quello friulano Samardzic dopo 14' dalla fine dei tempi regolamentari e tante proteste. Un pareggio che premia piu' i bianconeri e che dopo le retrocessioni aritmetiche di Salernitana e Sassuolo rimanda all'ultima giornata di campionato il nome di quella che sara' la terza squadra che dira' arriverderci alla serie A. Primo scorcio di partita equilibrato ma senza azioni da rete in cui le sostituzioni per infortunio di Success e Cerri, al 7' e al 28', sono gli unici acuti narrativi del match. Bisogna quindi attendere il 36' per assistere al primo sussulto offensivo della gara, che arriva con la rete del vantaggio segnata da Maleh con un capolavoro mancino ...

