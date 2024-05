Incidenti stradali cifre da incubo - Salvini | Subito le nuove norme

Il bilancio Dramma tico dopo lo schianto frontale tra due auto a Villa Literno e il ribaltamento di una vettura nel Comune di Caserta. Salvini: "Approvare in fretta la nuova legge sulla sicurezza stradale"

Due incidenti stradali mortali nella notte nel Casertano si sono conclusi con la morte di quattro giovani . Il primo – avvenuto nel comune di Villa Literno (in via delle Dune) – è stato uno scontro frontale tra due auto. Subito dopo l’impatto le ...

