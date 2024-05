Il presidente dell' Iran - Rais - coinvolto in un incidente in elicottero Incerta la sorte

Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, conosciuto semplicemente come Ebrahim Raisi , è un politico ultraconservatore e magistrato iraniano . Dal 3 agosto 2021 è l’ottavo presidente presidente dell’Iran. Nelle ultime ore è stato coinvolto in un incidente ...

Incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi, ricerche in corso - Incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi, ricerche in corso - Il presidente dell’Iran Ebrahim Raisi è rimasto coinvolto in un incidente con l’elicottero a bordo del quale stava viaggiando insieme ad alcuni funzionari. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna ...

Iran, elicottero del presidente Raisi coinvolto in un incidente. Il ministro dell'Interno: «Soccorsi difficili a causa del maltempo» - Iran, elicottero del presidente Raisi coinvolto in un incidente. Il ministro dell'Interno: «Soccorsi difficili a causa del maltempo» - Dopo l’incidente per l’elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi, i soccorritori si stanno recando sul posto. Lo riporta Irib tv channel, ripreso da Tass. Raisi stava viaggiando nella provincia ...

Raisi, chi è il presidente iraniano coinvolto nell'incidente con l'elicottero: posizioni politiche e il rapporto con Israele - Raisi, chi è il presidente iraniano coinvolto nell'incidente con l'elicottero: posizioni politiche e il rapporto con Israele - Ebrahim Raisi, nome abbreviato di Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, è un politico e magistrato iraniano, tredicesimo presidente della Repubblica islamica dal 18 giugno del 2021. Capo del sistema ...