Cadavere di una donna in un macero a Castello d’Argile

Donna trovata morta in un macero a Castello d'Argile - Donna trovata morta in un macero a castello d'Argile - È stato trovato il cadavere di una donna di circa 70 anni a castello d’Argile, dentro un macero nelle campagne del paese, nella zona di via Maddalena. A fare la scoperta è stato il proprietario dello ...

