Tre donne bruciate vive dopo lancio di molotov a Buenos Aires - è stato un lesbicidio Arrestato un 67enne

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Fu un”. Le compagne dell’associazione nella quale militavano le trenell’incendio di una stanza d’albergo fatiscente il 6 maggio scorso fa anon hanno dubbi. “Le hanno uccise perché erano lesbiche”. È tutto successo nel quartiere di Barracas della capitale argentina, e se in un primo momento si pensava ad un incendio provocato da una stufa difettosa, con il passare delle ore si è delineato un vero e proprio “crimine d’odio” e di “genere”. Pamela Fabiana Cobas, come riportano i media internazionali, è morta quasi subito. La sua compagna, Mercedes Roxana Figueroa, è deceduta due giorni. Andrea Amarante è spirata in ospedale il 12 maggio. A provocare l’incendio èinfatti un uomo che è ...

