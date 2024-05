La lezione di Mattarella ai pro Gaza | Dico quello che penso - come all' Onu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ladi Sergioagli studenti proche, all'università La Sapienza di Roma per la cerimonia "Giornata del laureato", lo hanno accolto con fumogeni e slogan"Palestina libera". "Una lettera che è stata pubblicata da alcune agenzie di stampa e su alcuni quotidiani mi ha sollecitato a non rinchiudermi,è stata definita, la torre di avorio del Rettorato". E vedendo un cartello che "sostanzialmente mi chiedeva cosadi quanto avviene aed èche si registra in diversi atenei in questo momento. Non voglio lasciare questa domanda senza risposta. La condizione della questione della pace in Medio oriente, del diritto all'esistenza e alla sicurezza di Israele, dei diritti del popolo palestinese. E tra questi diritti ...

L'abdicazione delle università e le parole forti di Mattarella - L'abdicazione delle università e le parole forti di mattarella - Proteste mosce, ma gli atenei fanno gli struzzi. Il capo dello stato alla Sapienza parla dell'esigenza di rispettare il diritto umanitario, citando sia Gaza che il 7 ottobre. Chissà se i manifestanti ...

Università, Mattarella: il peggiore potere le vuole isolate - Università, mattarella: il peggiore potere le vuole isolate - “Una lettera pubbblicata da alcune agenzie di stampa mi ha sollecitato a non includermi in quella che è stata definita la ’Torre d’avorio del rettorato’. Venendo ho visto un cartello che mi chiedeva ...

M.O.,Mattarella: non sono in torre d'avorio e rispondo su Gaza - M.O.,mattarella: non sono in torre d'avorio e rispondo su Gaza - “Una lettera pubbblicata da alcune agenzie di stampa mi ha sollecitato a non includermi in quella che è stata definita la ’Torre d’avorio del rettorato’. Venendo ho visto un cartello che mi chiedeva c ...