De Laurentiis gela i rumors | Conte? Ne parlate voi - io devo ricostruire

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il presidente Del Napoli, Aurelio De, ha risposto con fermezza aisul possibile arrivo die sul futuro di Osimhen e Kvaratskhelia. Durante la conferenza stampa per presentare i ritiri estivi del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro, il presidente Aurelio Deha affrontato diverse questioni calde, a partire dalle voci sul possibile arrivo di Antoniosulla panchina azzurra. De: “? Nevoi” “? Nevoi, non io” ha tagliato corto De, smorzando le indiscrezioni di mercato ed evidenziando come la priorità sia ora la ricostruzione della squadra dopo la vittoria dello Scudetto. Il patron ha poi parlato del futuro di Osimhen e ...