38enne in scooter muore a Palermo in un tragico incidente causato da una buca gigante nell' asfalto

Campionati italiani windsurfer, Alessandro Torzoni è il vincitore della spettacolare Long Distance - Campionati italiani windsurfer, Alessandro Torzoni è il vincitore della spettacolare Long Distance - Il piombinese Alessandro Torzoni è il vincitore della spettacolare Long Distance conclusa questo pomeriggio a Mondello. La regata sulle sei miglia marine ha inaugurato il programma dei 50esimi campion ...

Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: morto 38enne - Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: morto 38enne - Un uomo di 38 anni ha perso la vita in viale Regione Siciliana a Palermo, a seguito di un incidente stradale.

Como, ruba merce per quasi 600 euro e scappa in piazza Roma: bloccato dalla Polizia, domani processo - Como, ruba merce per quasi 600 euro e scappa in piazza Roma: bloccato dalla Polizia, domani processo - Nei guai un 38enne milanese senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Gli agenti lo hanno intercettato dopo la descrizione fornita da un dipendente ...