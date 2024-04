Vannacci candidato con la Lega - Salvini svela la strategia | Sarà nella nostra lista in tutti i collegi

"Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo". Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini a Milano, ufficializzando la candidatura di Roberto Vannacci alle Europee. Continua a leggere>>

Dovrebbe essere quello del generale Roberto Vannacci l'ultimo nome ufficiale riguardo ai candidati della Lega per Bruxelles. L'ufficiale dell'esercito sarebbe atteso domani in via Bellerio, a Milano, per firmare l'accettazione delle sue candidature. Forse in tutti i collegi, forse in alcuni, tra i ...

