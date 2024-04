Ultime Notizie Roma del 25-04-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prosegue le celebrazioni del 25 aprile in Toscana dove ha raggiunto il paese di Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo che il 29 giugno 1944 eccidio nazista di 244 civili Mattarella È stato accolto dal ministro della difesa Guido Crosetto come rappresentante di governo Ed ora Cambiamo argomento Papa Francesco ha incontrato a piazza San Pietro i membri di azione cattolica in piazza secondo le Stime degli organizzatori ci sono stati oltre cinquantamila persone dell’associazione giunte da tutta Italia un altro funzionario politico di Mascali la Gaia ha detto ad associati il Press che i contatti tra la leadership politica all’estero e quella militare all’interno della striscia di Gaza sono Interrompi nonostante la guerra ...