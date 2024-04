Recanatese - il finale di stagione | Siamo pronti per le gare decisive

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Josè Cianni, dt della: come è il morale della truppa dopo una domenica dalla quale, un po’ tutti, si attendevano responsi diversi? "Buono e lo deve essere per forza di cose, volenti o nolenti. Ci resta la prestazione che considero comunque importante perché, a ben vedere, abbiamo creato più occasioni rispetto al match con la Carrarese, poi vinto 4-1. Chiaramente resta la delusione per quanto poteva essere e non è stato, considerando che, in caso di successo, avremmo potuto giocarci la salvezza diretta a Chiavari". L’impressione poi anche di un arbitraggio, diciamo così, non proprio ben disposto nei vostri confronti. "Ci ha penalizzato molto: questo è evidente e sotto gli occhi di tutti. Il rigore concesso al Gubbio era totalmente inesistente, non parliamo del fallo subito da Longobardi che era da rosso diretto ed anche se non abbiamo la controprova ...