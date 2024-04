L’iniziativa in classe Slow Life - Slow Games Il progetto di contrasto alla ludopatia nelle scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) VIAREGGIO Conoscenza, cura e prevenzione. Sono queste le tre tappe fondamentali nel percorso di lotta contro l’azzardopatia portato avanti dadi prevenzione, sviluppata da Usl Toscana nord ovest in collaborazione con Lucca Crea e grazie al finanziamento del ministero della sanità, che rappresenta la più grande e capillare diffusione del gioco da tavolo in Italia. Una campagna di promozione, quella del “Gioca al ritmo giusto“, concentrata nel combattere il gioco d’azzardo e nel prevenirlo attraverso una sana educazione al gioco, che sia insieme passione, divertimento e socialità. Ed entrata in 240di ogni ordine e grado, coinvolgendo migliaia di bambini, ragazzi e adulti su tutto il territorio toscana. Sono ...