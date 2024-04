Le ultime mosse della Space force di Pechino preoccupano Washington

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 25 aprile 2024) Lo sviluppoCina nello spazio è “motivo di preoccupazione” per ladegli Stati Uniti. A dirlo è stato il comandante dello USCommand, generale Stephen Whiting, che ha registrato come negli ultimi sei anni la Cina abbia triplicato il numero di satelliti per la sorveglianza e la ricognizione dell’Intelligence in orbita terrestre, migliorando al contempo la letalità, la precisione e la portata delle sue forze di superficie. “La Repubblica popolare cinese si sta muovendo a velocità mozzafiato nello spazio e sta rapidamente sviluppando una serie di armi contro-spaziali per mettere a rischio le nostre capacità”, aveva già avvertito Whiting durante una visita in Corea del Sud e Giappone. “Stanno anche usando lo spazio per rendere le loro forze ‘terrestri’, l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica, più ...