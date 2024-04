La sicurezza in autostrada non va in vacanza

(Di giovedì 25 aprile 2024) D a qui alla fine di settembre milioni di italiani e turisti stranieri viaggeranno sulle autostrade per concedersi un week-end di svago o andare in. Spostamenti più o meno lunghi, in termini di chilometri e di ore di guida al volante, che vanno affrontati con prudenza e la giusta attenzione. Per tutti gli automobilisti, ma anche per gli autotrasportatori, Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia hanno predisposto dei ’Safety point’ dedicati alla guida sicura all’interno delle aree di servizio. Un progetto sperimentale che ha preso il via nell’area Casilina Est, lungo l’A1 nel tratto di Cassino. "Il Safety Point – spiega la presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri – è uno spazio condiviso che non solo consentirà ai viaggiatori di mettersi in contatto direttamente con gli agenti della Polizia stradale, ma che intende richiamare tutti gli ...

