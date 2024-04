(Di giovedì 25 aprile 2024) Due facce diverse della stessa medaglia. Quella gioiosa aveva le forti tinte amaranto dell’Intercomunale, vittorioso grazie ai gol siglati da Ferrara e Mancino. Più triste quella della Lampo Meridien, che forse ha compromesso il suo percorso verso i playoff. "Davanti al nostro pubblico ci siamo tolti una grande soddisfazione – dice il diesse delFanucci –. È sempre bello quando si vince un derby. I ragazzi hanno giocato una partita perfetta. Ci stiamo comportando bene in queste ultime partite, giocando alla pari contro squadre che faranno i playoff. Ciò però fa accrescere il rammarico sui punti buttati via alcune settimane fa. L’annata dell’Intercomunale però può comunque essere considerata positiva". Felicissimo anche capitan Moncini, che ha dichiarato: "È stata una bella partita. Noi avevamo poco da chiedere, a livello di classifica, ma siamo un gran ...

Galeotta fu la passione irresistibile per la transizione green. Ma solo a metà. Dopo giorni di veleni, colpi bassi e denunce incrociate i duellanti del centrosinistra, Elly Schlein e Giuseppe Conte sono costretti a incontrarsi da vicino sul palco ...

gioia Monsummano, la Larcianese sogna - Nel calcio, l'Intercomunale trionfa nel derby, mentre la Lampo Meridien rischia i playoff. La Larcianese sogna la post season.lanazione

Portogallo: quando i garofani sbocciarono dai cannoni - Sono cinquant’anni dal giorno in cui la dittatura di Salazar cadde con un colpo di Stato. Pacifico, democratico, poetico. E giovane. Siamo andati ...repubblica

Kinder Joy of Moving riparte Bicimparo il tour della gioia - È ripartito con entusiasmo e tante nuo­ve idee il Tour Bicimparo Kinder Joy of Moving, che anche quest’anno vede impegnate, in stretta collaborazione, la Federazione Ciclistica Ita­liana e la Ferrero.ideawebtv