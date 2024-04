Estra - ascolta Sambugaro | Brutt - sporchi e cattivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il direttore sportivo biancorosso Marcofa le carte all’Pistoia in vista di queste due ultime giornate di campionato. Le sconfitte contro Pesaro e Brindisi hanno complicato il vostro cammino verso i play off? "Un po’ lo hanno complicato, una vittoria in casa o contro Pesaro ci avrebbe dato la certezza di essere dentro i play off ma è ancora tutto molto aperto, ci sono tanti scontri diretti da giocare. Mi preme, però, chiarire bene un aspetto". Quale? "Dobbiamo tenere presente da dove siamo partiti e qual era il nostro obiettivo perché è un aspetto molto importante che non va dimenticato. Il traguardo da raggiungere era la salvezza e ci siamo riusciti con largo anticipo al di là di ogni previsione, adesso tutti pensano che siamo da play off ma la squadra non è stata costruita per questo. La stagione è andata alla grande e adesso ...