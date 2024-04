Errani-Haddad Maia oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Saraaffronterà Beatriznel secondo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Vuole continuare a sognare la tennista azzurra, che dopo aver superato le qualificazioni ha anche ottenuto una fantastica vittoria al primo turno contro Caroline Wozniacki. A 36 anni, Sarita ha ancora voglia di lottare e proverà a farlo anche contro la brasiliana, che arriva all’appuntamento sicuramente più riposata ma non potrà permettersi di sottovalutare l’impegno. I precedenti, seppur datati, sorridono all’azzurra, avanti 3-1; a partire favorita sarà però la giocatrice di San Paolo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...