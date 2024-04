Amici non va in onda oggi - giovedì 25 aprile 2024 | perché? Il motivo e cosa va al suo posto

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 aprile 2024)25, non va in. Il day-time del talent show, trasmesso dal lunedì al venerdì, si prende un giorno di pausa. Vediamo insiemeverrà trasmesso al suonel primo pomeriggio di Canale 5. Stop ad23:non va in, 25Cambio di programmazione in casa Mediaset per la giornata del 25. Salta il consueto appuntamento con il day-time di23, che va intutti i giorni su Canale 5 dopo Uomini e Donne. I telespettatori dovranno attendere qualche giorno per scoprire quali saranno i prossimi guanti di sfida e le emozioni che ...