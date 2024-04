Una battaglia per la scuola

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'Associazione professionale e sindacale ANIEF si dimostra sempre più in prima linea nella tutela dei diritti dei professionisti dell'Istruzione, della Ricerca e di tutto il personale scolastico. Oggi più che mai, l'attenzione di ANIEF si focalizza sull'imminente rinnovo del CSPI, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Si voterà il 7 maggio prossimo in ciascuna istituzione scolastica. ANIEF presenterà una sua lista, mettendo così a disposizione l'esperienza e la competenza dei suoi candidati: «La nostra lista Democrazia, Responsabilità e Partecipazione – sottolinea Marcello Pacifico, Presidente nazionale ANIEF – si presenta a queste elezioni con un articolato e chiaro programma, consapevole dell'importanza che riveste un organo come il CSPI, il quale rappresenta un po' il parlamentino della, le cui ultime elezioni risalgono al 2015. I nostri candidati ...