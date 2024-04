Tumori, esperti: "Contro mielofibrosi studi per personalizzare cure" - Verona, 24 apr. (Adnkronos Salute) - "Nei prossimi anni probabilmente avremo la personalizzazione, almeno in larga parte, della gestione del paziente. Stiamo facendo degli studi che vanno verso una co ...lagazzettadelmezzogiorno

mielofibrosi, passamonti (UniMi): "Con meno trasfusioni si vive di più e meglio" - Verona, 24 apr. (Adnkronos Salute) - "Risolvere il problema dell'anemia e avere un minor numero di pazienti con mielofibrosi che sono trasfusioni-dipendenti potrebbe sicuramente impattare molto sulla ...lagazzettadelmezzogiorno