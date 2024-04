Siamo a un passo dal mandare le truppe Orban attacca | l' Ucraina il Vietnam dell' Europa ?

(Di domenica 21 aprile 2024) Dopo il via libera da partea Camera degli Stati Uniti al nuovo pacchetto di aiuti da 61 miliardi di euro a Kiev la risposta di Mosca non si è fatta attendere. "Le azioni di Washington e la sua immersione sempre più profonda in una guerra ibrida contro la Russia si tradurrà nello stesso clamoroso e umiliante fiasco avvenuto ine Afghanistan. Gli scopi e gli obiettivi'operazione militare speciale saranno pienamente raggiunti", ha tuonato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Secondo gli esperti'Institute for the Study of War ora Mosca intensificherà gli attacchi cercando di sfruttare la "finestra" prima'arrivo dei nuovi aiuti statunitensi. Intanto il ministeroa Difesa russo ha annunciato che lehanno preso il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour OF THE Alps 14.00 Simon Carr si prende il GPM di prima categoria del Passo del Compet, il tandem britannico-colombiano ... (oasport)

Si preannuncia un vertice teso e dal risultato incerto quello dei ministri degli Esteri e della Difesa dei 27 Stati membri dell’Ue che lunedì si ritrovano in Lussemburgo per discutere nuovamente ... (ilfattoquotidiano)

Ue in Lussemburgo per sbloccare le forniture a Kiev, ma è divisa. Orbán già pronto a opporsi: “Siamo a un passo dall’invio di truppe” - Si preannuncia un vertice teso e dal risultato incerto quello dei ministri degli Esteri e della Difesa dei 27 Stati membri dell’Ue che lunedì si ritrovano in Lussemburgo per discutere nuovamente della ...ilfattoquotidiano

Rebus panchina Napoli: da Conte a Pioli passando per Gasperini | CM.IT - All’indomani dell’ennesima sconfitta stagionale patita dal Napoli campione d’Italia in carica, questa volta sul campo dell’ Empoli di Davide Nicola che conquista così tre punti fondamentali per la ...calciomercato

"A un passo dal mandare truppe in Ucraina". L'allarme di Orban sulla guerra - Secondo il primo ministro ungherese, la politica dell'Unione europea è dominata dalla logica della guerra e le nazioni della Nato si stanno preparando al conflitto diretto con la Russia ...ilgiornale