(Di domenica 21 aprile 2024)a La Repubblica delle Idee, a, per lo scrittore Antonio. Quello di oggi è il primo incontro al qualeprende parte dopo che il suosul 25 aprile è stato bloccato dalla Rai; il testo doveva essere letto dallo stesso scrittore, ieri sera, nel corso della trasmissione CheSarà su Rai3. Unche oggistando. "Populismo e fascismo. Mussolini oggi" è il titolo dell'incontro, nel Cortile d'onore di Palazzo Reale, con, il direttore de la Repubblica Maurizio Molinari e Raffaella Scuderi. "È duro, faticoso, doloroso, sono un privato cittadino chee scrive libri e all'improvviso per aver fatto lo scrittore mi ritrovo al centro di una polemica ...

Luciano Spalletti , commissario tecnico dell’Italia, è allo stadio Maradona per assistere alla sfida tra Napoli e Frosinone Ospite speciale per la 32esima giornata di campionato tra Napoli e ... (calcionews24)

Tempo di lettura : 2 minuti applausi a La Repubblica delle Idee, in corso a Napoli , per lo scrittore Antonio Scurati . Quello di oggi è il primo incontro al quale Scurati prende parte dopo che il suo ... (anteprima24)

applausi a La Repubblica delle Idee, in corso a Napoli , per lo scrittore Antonio Scurati . Quello di oggi è il primo incontro al quale Scurati prende parte dopo che il suo monologo sul 25... (leggo)

A Napoli applausi per Scurati che legge il monologo - applausi a La Repubblica delle Idee, a Napoli, per lo scrittore Antonio Scurati. Quello di oggi è il primo incontro al quale Scurati prende parte dopo che il suo monologo sul 25 aprile è stato ...ansa

Rai, Scurati legge il monologo sul 25 Aprile: ovazione a Napoli - Lo scrittore Antonio Scurati ha letto integralmente (anzi aggiungendo qualcosa) a Napoli, ospite di Repubblica delle Idee, il monologo sul 25 aprile che avrebbe dovuto pronunciare su Rai3 da Serena Bo ...ildenaro

Rai, caso Scurati: applausi per lo scrittore che legge il monologo a Napoli - applausi a «La Repubblica delle Idee», in corso a Napoli, per lo scrittore Antonio Scurati. Quello di oggi è il primo incontro al quale Scurati prende parte dopo che il ...ilmattino