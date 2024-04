Manfredi - per il Sud servono fiducia e strutture avanzate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’investimento innel Mezzogiorno è ancora una necessità. Il Pnrr può dare delle risposte”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, intervenendo alla terza giornata dei lavori di Feuromed.ha auspicato che la città possa attrarre investimenti privati, per creare opportunità in specifici settori. Nel territorio si segnala, a giudizio del sindaco, l’assenza di centri direzionali di grandi aziende. E questo garantirebbe una centralità del Sud, potendo diventare un catalizzatore di scelte importanti. La sfida, per, è quella di rendere la città di Napoli più competitiva, tenuto conto che “c’è una grande cultura della accoglienza, ed è per questo che abbiamo tanti studenti stranieri che vogliono venire nella nostra città: tutto ciò, ...