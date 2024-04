Langella batte un colpo. Rimini ritrova il suo regista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Christianè pronto a riprendere per mano il. E con lui torna a infoltire il centrocampo biancorosso anche Mattia Leoncini. Il momento è decisivo e mister Troise tira un sospiro di sollievo. Perché dopo aver fatto i salti mortali ultimamente per mettere insieme il centrocampo, da domani il tecnico campano avrà qualche freccia in più. E la gara con la Virtus Entella, la penultima di campionato, è di quelle nella quale servirà l’aiuto di tutti. Ilha un compito preciso: tenersi stretto il decimo posto e pronunciare la parola playoff la domenica sera del 28 aprile, quella dei verdetti. Nelle ultime settimane l’infermeria non è stata per niente clemente con i centrocampisti riminesi. Prima, poi Leoncini e Iacoponi e infine Malagrida. I primi due, dopo un paio di settimane tra riabilitazione ...