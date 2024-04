Curling misto - l’Italia apre i Mondiali con una convincente vittoria sulla Spagna | bene il giovane De Zanna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Inizia con unail percorso delai Campionati2024 doppiodi, rassegna in scena sul ghiaccio di Östersund. Nella partita inaugurale infatti la Campionessa Olimpica Stefania Constantini e ildebuttante Sebastiano Dehanno regolato laper 5-2, indirizzando l’incontro già dalle prime battute. Un match giocato in scioltezza quella del binomio azzurro, abile a rubare una mano da un punto nel primo end, approfittando di un rilascio non ottimale di Otaegi, messa in difficoltà dall’ottima strategia del. Il canovaccio si ripete anche nel secondo turno quando, sempre per via di una tattica magistrale di Constantini, la spagnola si trova in una situazione difficile da ...