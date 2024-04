Claudio Gubitosi - Giffoni54 si farà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) "Possiamo finalmente dirlo: siamo pronti per #che si svolgerà ?dal 19 al 28 lugli?o" a Giffoni Valle Piana (Salerno) e sarà "una grande edizione, nelle nostre intenzioni davvero memorabile, più forte e più intensa di sempre". Lo ha detto il fondatore e direttore di Giffoni,, alla chiusura di Giffoni Shock, nuovo progetto dedicato all'arte e ai linguaggi espressivi più innovativi e creativi. "Cominciamo ?martedì 23 aprile? con i sorteggi delle giurie, la carica dei circa 5mila giurati, provenienti da tantissime città e paesi di Italia e da 45 nazioni. Sono loro il motore di tutto. Seguirà la selezione dei 250 ragazzi che animeranno una delle sezioni più importanti, la Impact. Via via presenteremo tutte le tessere di quel bellissimo mosaico che è Giffoni", ha annunciato. "Si è sempre in attesa - aggiunge ...