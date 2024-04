Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)DEL 19 APRILE 2025 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA CHIUSA LA MARIA ISOLA CASA MARI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE SIAMO TRA VEROLI E FROSINONE, IN DIREZIONE FERENTINO INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE SULLA NETTUNENSE ANCORA CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA STATALE PONTINA, CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA QUI PER LAVORI CHE COMPORTANA LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA C SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA TUSCOLANA E APPIA INFINE, CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO LOCALIZZATE DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA ...