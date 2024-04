Stretta della Ue | restrizioni per i siti a luci rosse Ha vinto Lilli Gruber

(Di venerdì 19 aprile 2024) Maggiorisul porno... una vittoriaUe, ma anche di. La popolare giornalista di La7 che proprio in questi giorni Segui su affaritaliani.it

Antonello Giannelli , presidente dell'Associazione nazionale presidi (ANP) , ha espresso il suo sostegno al disegno di legge approvato in Senato che introduce una maggiore severità nel giudizio del ... (orizzontescuola)

Maggiori restrizioni sul porno... una vittoria della Ue, ma anche di Lilli Gruber . La popolare giornalista di La7 che proprio in questi giorni Segui su affaritaliani.it (affaritaliani)

Milano – “Estoy embarazada, sono incinta”, urla una donna mentre viene strattonata . Intorno a lei, donne e uomini la circondano e le impediscono di uscire dal vagone della metro . Ma questa non è ... (ilgiorno)

Viaggi low cost in Italia, le 25 mete più economiche nel 2024 - Con l'avvicinarsi della bella stagione è bene iniziare a programmare le proprie vacanze low cost. Ecco le 25 mete più economiche del 2024.money

Rovigo. Allarme in centro, un litigio tra due donne dilaga in una rissa tra cinque stranieri - Nella Stretta via che va dai giardini delle Torri al parcheggio del multipiano, infatti, sono arrivati due volanti della Polizia e due gazzelle dei Carabinieri oltre a un equipaggio della Municipale.ilgazzettino

Bari, Festa di San Nicola a rischio. Il Comune trascura il Comitato - Il Corteo Storico, organizzato e finanziato con cospicua somma dal Comune, in questi ultimi anni ha assunto aspetti smisuratamente folkloristici. Del resto il solo Corteo non può identificarsi come ...ilikepuglia