(Di venerdì 19 aprile 2024) SEUL, Corea del Sud, 19 aprile 2024/PRNewswire/Inc., azienda leader sudcoreana che fornisce soluzioni complete per la diagnostica molecolare PCR, oggi ha annunciato che il 27 marzo la Prof.ssa Dame Jenny Harries, amministratore delegato dell'per la(UKHSA), ha visitato la sede dell'azienda situata a Seul, in Corea. L'azienda ha comunicato che la Prof.ssa Harries e la sua delegazione hanno discusso con il Dott. Jong-Yoon Chun, fondatore e amministratore delegato di, e con il team dirigenziale, esprimendo un solido allineamento nel tentativo comune per la realizzazione della visione di: " undale". La Prof.ssa ...

Seegene e l'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria si incontrano in un vertice per realizzare insieme "un mondo libero da tutte le malattie" - La Prof.ssa Harries ha espresso vivo interesse per l'attività SG OneSystemTM di Seegene, l'iniziativa di condivisione tecnologica dell'azienda, nonché per i suoi progressi nel sistema di sviluppo auto ...informazione