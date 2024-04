Autovelox - multe annullate se l’apparecchio non è omologato | la sentenza della Cassazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una battaglia che va avanti da anni, quella tra gli italiani e i temuti. Nati come strumenti per limitare la velocità ed evitare pericolosi incidenti, soprattutto a ridosso di aree abitate e attraversamenti, ma che nell’immaginario collettivo hanno assunto via via il ruolo di “macchine da”. Con tanto di proteste in tanti Comuni e, alle volte, anche atti di vero e proprio vandalismo. Comunque la si veda, laha recentemente stabilito, con una, un nuovo criterio che può portare all’annullamento delle sanzioni in alcuni casi specifici. Ecco quali. Stando a quanto stabilito dallacon l’ordinanza 10505/2024 del 19 aprile, che ritiene illegittima la prassi finora applicata dalla polizia, leper eccesso di velocità non sono valide se ...

