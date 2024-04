Arrestato finto fisioterapista pontino | violentava le clienti del suo studio Tra queste una minore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 Una indagine della Guardia di Finanza di Latina, condotta su delega della Procura della Repubblica di Latina, ha portato all’applicazione di una misura cautelare di arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un uomo accusato di violenza sessuale e di esercizio abusivo della professione di. Violenze in “Sedute di Fisioterapia” Secondo le indagini, l’uomo avrebbe commesso ripetuti atti di violenza sessuale nei confronti di più donne, inclusa unanne, approfittando della sua posizione come gestore di uno “”. Gli abusi sarebbero avvenuti durante trattamenti come fisioterapia, crioterapia e pressoterapia, sfruttando la fiducia e le vulnerabilità psicologiche e fisiche delle pazienti. Sequestri e Implicazioni dell’Indagine Il Giudice per le Indagini Preliminari ...