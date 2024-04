Fa retromarcia in auto e investe il figlio di un anno | il piccolo Matteo morto dopo 2 giorni di agonia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un uomo di 45 anni ha investito per errore illetto di une mezzo mentre facevain. Il bambino stava giocando nel viale della sua abitazione a Dosson, a Casier, in provincia di Treviso. Il bimbo èduedi

Treviso, sposta l'auto in retromarcia ed investe il figlio di un anno e mezzo: Matteo Vidali muore dopo due giorni di agonia - Tragedia a Dosson, frazione del comune di Casier, in provincia di Treviso. Mentre faceva retromarcia con la propria auto nel giardino di casa, un uomo ha investito il figlio di un anno e ...ilmattino

