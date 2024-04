Ciclismo. Giulio Pellizzari protagonista. Seconda piazza al Tour of the Alps

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il talentuoso professionista ventenne(VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) sale sul podio delof the. Il ribattezzato ‘Gioiellino’ di Camerino chiude alle spalle del ventiseienne spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Lidl-Trek), con cui ha guidato l’offensiva vincente della terza severa tappa. Per la speranza delmarchigiano è la conferma agli alti livelli, in particolare alla vigilia del Giro d’Italia. Già bronzo di giornata l’anno scorso, l’argento di questa edizione ha il profilo della conferma. Ilcontinua: oggi e domani ultime due dure giornate.è ottavo in classifica generale. La prima voce è quella del mentore Sandro Santacchi, presidente onorario dell’Avis – Frecce Azzurre: "Fantastico, ...

Roma, 6 febbraio 2024 - Non c'è pace per Giulio Ciccone e Marta Cavalli , due grandi talenti del Ciclismo italiano accomunati da una grande malasorte sul fronte degli infortuni, frequenti e spesso ... (sport.quotidiano)

Tour of the Alps 2024, Giulio Pellizzari: “Spero di aver dimostrato di essere forte” - Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) ha chiuso al secondo posto la terza tappa del Tour of the Alps 2024, caratterizzata dalla lunga fuga solitaria di Filippo Ganna. Pellizzari subito ...oasport

Tour of the Alps 2024, tappa e maglia per Juan Pedro Lopez davanti ad un ottimo Pellizzari - Prima vittoria da professionista di gran qualità per Juan Pedro Lopez. Colpo doppio per lo spagnolo della Lidl-Trek che nella terza tappa del Tour of the Alps, in quel di Schwaz, trionfa a braccia alz ...oasport

Lo spagnolo Juan Pedro Lopez vince la terza tappa del Tour of the Alps a Schwaz - Preso Ganna, Lopez e Pellizzari hanno fatto il vuoto giocandosi in volata la vittoria di tappa. Sesto l'altro azzurro Antonio Tiberi.rainews