Che cosa dice la matematica Salvezza certa? Sì - ecco perché

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) La vittoria contro la FeralpiSalò ha, di fronte alla stragrande maggioranza dell’opinione pubblica, permesso di archiviare il discorso. Ma è rimasta una parte del pubblico che invece ancora non si sente al sicuro, storcendo di conseguenza il naso d’innanzi a quest’analisi. È vero, ancora l’aritmetica non premia il Pisa, maè giusto poter parlare di? Affidiamoci ai numeri. La squadra di Aquilani ha totalizzato 43 punti in 33 partite, una media di 1,3 a partita, la stessa quota che fu sufficiente lo scorso campionato al Cittadella per scongiurare i playoff. Nel 2021-22 alla Spal ne bastarono addirittura 42, mentre l’anno ancora prima la quotafu più alta: 45 punti, che probabilmente si avvicinerà a quella di questa stagione. Attualmente, la zona playout è occupata dal tandem ...