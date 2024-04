Canottaggio - grande soddisfazione per la Billi Masi | conquistati due titoli nazionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pisa, 18 aprile 2024 – Un week end di gare di alto livello per ilitaliano nella 4° edizione del Campionato Italiano di Gran Fondo a Sedile Fisso, indetto dalla Federazione Italianaa Sedile Fisso (FICSF) e ospitato sul Canale dei Navicelli sabato 13 e domenica 14 aprile. Due giornate memorabili anche per la società organizzatrice della manifestazione, la VV.F., che già nel primo pomeriggio di sabato ha festeggiato un primo titolo italiano: è quello di Gaia Cancellieri nei 2000 metri del Singolo Allieve Femminile su imbarcazione Elba. Il secondo titolo italiano è arrivato nella tarda mattinata di domenica, con Leonardo Pioli, Tommaso Carmignani ed Emma Balestri come timoniera, dominanti nel 2 di coppia juniores maschile su una distanza di 4000 metri, imbarcazione Jole. Nel ...