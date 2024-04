Tuttosport – “Non mi esalta | ormai è questa”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 2024-04-16 21:39:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: “La Juve non mi, il prodottoè questo. Continuo a sostenerla e come tutti i tifosi spero sempre in qualcosa di meglio, ma non arriva mai. Si può anche perdere, ma è proprio l’impronta che non viene data alla squadra, a prescindere dagli errori di Vlahovic sotto porta” – così Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, ha bocciato la squadra e Allegri in un’intervista a Radio Bianconera. Tacchinardi boccia la Juve e Allegri “In questi ultimi tempi i bianconeri onestamente non mi stanno entusiasmando” – ha dichiarato Tacchinardi. Poi ha proseguito: “Nelle ultime due gare ho rivisto finalmente una Juve dinamica, aggressiva che però è durata una sola frazione di gioco.da tantissimo tempo abbiamo la speranza di ...