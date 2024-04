Settore giovanile L’Under 16 cade in casa della Turris

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sconfitta in trasferta per i ragazzi d el16 di Anelli per 1-0 contro la. Parte forte il Perugia che ci prova con Vanni che tira dal limite, ma è attento il portiere di. Al 14’ il gol che deciderà poi la gara con Giurolo che porta in vantaggio la. Il Perugia non demorde e continua ad attaccare e al 35’ Dottori tira da buona posizione, respinta del portiere e carambola su Cingolani che colpisce il palo. Secondo tempo spezzettato e con poche occasioni, una molto importante con Dottori che su calcio di rigore prende il palo. In classifica, Perugia che rimane a quota 38 a meno sette dallaa quota 45. Nel prossimo turno il Perugia Under 16 affronta il Pescara, domenica a Pian di Massiano. PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bartolini (29’ st Cantalino), Perugini, Cesarini, Brunori ...

