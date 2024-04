Fondazione Cotec | più competitività per chi adotta pratiche per attrarre talenti

Roma, 17 apr. (Adnkronos/Labitalia) - La percentuale di imprese che si aspetta un aumento del fatturato nel 2024 è maggiore tra quelle che adotta no pratiche per attrarre e trattenere talenti ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – La percentuale di imprese che si aspetta un aumento del fatturato nel 2024 è maggiore tra quelle che adottano pratiche per attrarre e trattenere talenti rispetto alle altre (41% vs ... (periodicodaily)