Calcio serie B Ternana | il ds Capozucca conferma l’asse con la Fiorentina | Risultati eccellenti»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) TERNI – Si intensifica il lavoro dei rossoverdi in vista della gara di Brescia (sabato ore 14). Rispetto alla sfida con la Cremonese l’unico a tornare disponibile potrebbe essere il centrocampista Faticanti che ieri ha svolto in gruppo una parte della seduta. Il collega di reparto Marginean ha lavorato in modo personalizzato come Sorensen e N’Guessan che sono ancora destinati al forfait, come ovviamente Iannarilli che si sta sottoponendo a terapie, Sgarbi e Zuberek fermi ai box. Oggi alle 14.30 al "Liberati" si svolgerà il primo allenamento settimanale a porte chiuse. Capitolo Giudice sportivo: Casasola è entrato in diffida per effetto del cartellino giallo rimediato a Cremona. Nel Brescia è stato squalificato per un turno l’esterno mancino Fares. E poi tiene banco. Stefanoha ...