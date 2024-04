Idf | non possiamo considerare l' attacco iraniano terminato

(Di domenica 14 aprile 2024) L'esercito israeliano non considera ancoral'. "Ci sono ancora minacce, la nostra allerta è alta, i nostri caccia sono ancora in volo", ha detto il portavoce dell'Idf Daniel Hagari nel corso di un briefing con la stampa.

L'Idf conferma, 'l'Iran ha lanciato missili' - (ANSA) - ROMA, 14 APR - L'esercito israeliano ha confermato che l'Iran ha lanciato missili come parte del suo attacco. "Poco fa l'Iran ha lanciato missili dal suo territorio verso il territorio dello ...gazzettadiparma

La diplomazia non è bastata. La regione a rischio rappresaglia - allerta delle forze armate, forze aeree in volo entro 15 minuti – pronte per essere impiegate. In Israele allarme rosso, i caccia con la Stella di David pattugliano i cieli, l’Idf in allerta massima, ...ilfattoquotidiano

Ferito grave un bimbo di 10 anni nel sud di Israele - Lo riferisce il Times of Israel. Il bambino, originario di una città beduina vicino a Arad, sarebbe in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale Soroka di Beersheba. Non ci sono altre ...giornaledibrescia