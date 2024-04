Strage Suviana | individuata sesta vittima | un disperso | vigili del fuoco | “Esplosione avvenuta tra i piani -8 e -9 | parziale crollo del solaio”

Subsonica live a Bologna ricordano le vittime di Suviana: “Non puoi uscire di casa per lavorare e non tornare” - Home » Territori » Emilia Romagna » Subsonica live a Bologna ricordano le vittime di Suviana: “Non puoi uscire di casa per lavorare e non tornare” BOLOGNA- Musica sì, e tanta. Ma anche politica e la c ...dire

Strage Suviana, recuperati i corpi di 3 dispersi: manca all’appello il 68enne di Napoli. Lo scenario: «Acqua contaminata» - All’appello manca solo Vincenzo Garzillo, il 68enne di Napoli che era stato inviato alla centrale idroelettrica a Suviana da una società ingegneristica di Orvieto per la quale lavorava come consulente ...giustizianews24

Nella gabbia in acqua: sommozzatori scendono nella centrale dopo l'esplosione: video delle ricerche - Oggi di nuovo, scenderanno fino al piano -9 dove potrebbe trovarsi la settima vittima. Vigili del fuoco continuano a lavorare incessantemente, almeno 200 pompieri sul posto. 12 sommozzatori ...rainews