Guastalla | acquisti in negozi con carta di credito altrui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024)(Reggio Emilia), 12 aprile 2024 - Si è accordo di aver smarrito il portafogli con ladidopo una visita in ospedale a, scoprendo che proprio laera stata usata per due, per una spesa di 200 euro. L’uomo, un pensionato di 72 anni, a fine marzo si è recato alla caserma dei carabinieri diper sporgere querela, con le indagini che hanno portato a due uomini di 42 e 63 anni di età, residenti nella Bassa, ora denunciati per indebito utilizzo di carte di. Glierano stati effettuati per una decina di articoli in due esercizi commerciali di Novellara, per importi esigui, per i quali non era necessario inserire l’apposito codice ai dispositivi di pagamento. I carabinieri ...