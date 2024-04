Basket Divisione regionale 1 | ore 21 15 Derby in casa Artusiana Scirea | sprint salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Stasera, alle ore 21.15, andrà in scena sul parquet di Forlimpopoli iltraForlimpopoli e Gaetano, una sfida storica delminore forlivese, che fa tornare alla mente vent’anni di scontri tra la serie D e la vecchia C2. E anche stavolta sarà uno scontro delicato e importante per le due formazioni, quando si è ormai giunti a metà del girone di ritorno di un campionato infinito. Le due squadre arrivano al match in momenti e con umori diametralmente opposti: Forlimpopoli è reduce da due successi consecutivi contro Castel San Pietro e International Imola, con cui la truppa di coach Marcellodei sta provando a lasciare alle spalle il difficile inizio di 2024 caratterizzato da otto sconfitte su nove gare; Bertinoro, invece, sta disputando una stagione ondivaga ma pienamente ...